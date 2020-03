Coronavirus: annulation de la cour d'assises de Mons, il faut prévenir une centaine de "jurés potentiels"

150 personnes étaient convoquées lundi au Palais de justice de Mons afin de mettre en place le jury qui doit juger du sort de Yacin D. Il est suspecté d’avoir participé au meurtre de Romain Martin tué à coups de pied en juillet 2018 à Châtelet. D’après une source RTL INFO, le greffe de la Cour d'assises va devoir décommander l’ensemble des convocations dans l’après-midi .

Deux ténors du barreau interviennent dans le dossier: Jean-Philippe Mayence pour les parties civiles et Fabian Lauvaux pour la défense. Ce dernier prend note de cette annulation et évoque une décision sage et prudente qui s’imposait au vue de l’intérêt supérieur qui est en cause.

Mais il s’inquiète de manière générale de la problématique des détentions préventives qui sont en cours : "La loi pénale impose des délais stricts pour le renouvellement des détentions, il est évident que si ces délais sont dépassés cela devrait engendrer des remises en liberté. Cela doit s’apprécier au cas par cas en fonction des recours introduits."

Aucune nouvelle date n’est actuellement fixée pour la tenue de ce procès.