Coronavirus - Deux hommes écroués après avoir craché en direction de la police

(Belga) Les deux hommes qui ont été interpellés jeudi à Anvers et Wommelgem en raison de leur comportement agressif et crachats envers la police ont été écroués par le juge d'instruction, signale le parquet d'Anvers. Lors de leur interpellation, ils avaient crié être infectés par le nouveau coronavirus.

La première interpellation a eu lieu jeudi après-midi à Wommelgem, dans la province d'Anvers. L'homme en question était en voiture avec trois autres personnes, ce que les mesures de protection interdisent. Lorsque la police leur a demandé de se mettre de côté, l'homme a eu un comportement agressif et a craché. Il a également craché sur un policier au commissariat, après son interpellation. Quelques heures après, la deuxième interpellation s'est déroulée à Anvers, où le conducteur d'une voiture qui avait commis plusieurs infractions au code de la route n'a pas accepté que la police veuille le contrôler. L'homme s'est également comporté de manière hostile avant de cracher au visage d'un inspecteur. Les deux prévenus ont été arrêtés pour avoir résisté et menacé de commettre un attentat avec des substances dangereuses. Ils risquent une lourde amende et une peine de prison. (Belga)