Coronavirus en Belgique: arrêtés, deux voleurs menacent les policiers de les infecter au Covid-19

Le juge d'instruction de Termonde a placé sous mandat d'arrêt deux VOLEURS à l'étalage en raison de leurs menaces d'infection au Covid-19 adressées aux policiers qui les ont interpellé à Lebbeke, a confirmé jeudi le parquet de Flandre orientale.

Le vol à l'étalage a eu lieu mardi vers 16h15 au Delhaize de Lebbeke, en Flandre orientale. "Un homme est entré dans le magasin et s'est emparé de produits alimentaires et de boissons pour une valeur de 95 euros, tandis que son complice patientait à l'extérieur. Lorsque le premier suspect est sorti, il s'est enfui avec le butin en bousculant le responsable de magasin. Le deuxième suspect a pu être attrapé par la police sur le parking du magasin", affirme le parquet.



"Il a toussé en direction des agents"



Originaire de Schaerbeek, l'homme de 31 ans a été embarqué dans un véhicule de police. "Il s'est montré agressif verbalement pendant le trajet vers le poste de police et disait être infecté par le Covid-19. Il a toussé en direction des agents à plusieurs reprises en affirmant qu'il allait les infecter", indique le parquet. "Le deuxième suspect, un homme de 37 ans originaire d'Ottignies, a pu être intercepté plus loin en possession du butin. Lors de son interpellation, il a également crié être infecté par le virus et a menacé de contaminer tout le monde, y compris les policiers. Il a continué à se montrer agressif et à menacer d'infecter tout le monde, même après son arrivée en cellule." Des menaces très mal venues alors que le coronavirus en Belgique cause chaque jour de nombreux décès.



Le parquet prend les faits très au sérieux



Les deux hommes étaient ivres et n'ont pu être entendus qu'après avoir dessoûlé. Ils ont été présentés au juge d'instruction de Termonde pour vol avec violence ou menace, fausses déclarations verbales à propos d'un danger d'attaque à l'encontre de personnes ou de biens passibles de sanctions pénales, et diffusion de "substances apparemment inoffensives pouvant susciter de graves craintes d'attaque". Le juge d'instruction a placé les deux suspects sous mandat d'arrêt.



> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos