Déconfinement: le port d'une protection qui couvre la bouche et le nez désormais obligatoire dans les transports en commun

Lors de la conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, la Première ministre Sophie Wilmès a expliqué que le port d'une protection qui couvre à la fois la bouche et le nez sera obligatoire dans les transports en commun à partir du 4 mai pour les voyageurs à partir de 12 ans. "Par ce terme, il faut entendre le port d'un masque ou de toute autre alternative qui permet de se couvrir à la fois la bouche et le nez, comme par exemple, un foulard ou une écharpe. Ce sont des alternatives qui sont totalement acceptables".

Dès l'entrée dans une gare où à un arrêt de bus

Cette obligation devra s'appliquer dès l'entrée dans une gare, une station de métro, un point d'arrêt de bus, explique la Première ministre. "Les masques seront aussi utilisés dans le cadre du travail si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées".

"Le gouvernement fédéral et les entités fédérées mettent en place une stratégie commune qui permettra de garantir que chaque citoyen reçoive gratuitement au moins une protection en tissu normée couvrant à la fois la bouche et le nez. Diverses initiatives fédérales et régionales seront cumulées pour atteindre cet objectif".

Deux filtres par personne

Par ailleurs, le gouvernement souhaite distribuer deux filtres par personne, pour que les citoyens puissent les intégrer dans les masques qu'ils auront déjà acquis ou confectionnés.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

> DÉCONFINEMENT EN MAI: voici ce que recommandent les experts