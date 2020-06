VACANCES: puis-je annuler moi-même un voyage par crainte du coronavirus?

Durant toute la semaine, RTL Info répondra à vos questions concernant les vacances, avant d'y consacrer une émission spéciale ce jeudi soir après le RTLINFO19H sur RTL-TVI.

Julie Frère, porte-parole de Test-Achats était notre invitée ce mardi midi dans le RTL bienvenue. Elle répondait à la question suivante: puis-je annuler moi-même un voyage par crainte du virus ou parce que, pour le moment, je ne peux pas me rendre à l'étranger?

Julie Frère: "La question est puis-je le faire?" Evidemment, mais est-ce vraiment une bonne idée? Il faut savoir que quand on annule soi-même, on prend le risque de ne pas être remboursé des sommes qu'on a payées. Dans le cadre d'un voyage organisé, si il y a un avis négatif du ministère des Affaires étrangères qui a été émis pour le pays de destination où l'on devait se rendre, à ce moment-là la loi prévoit qu'on a le droit de résilier sans frais le voyage. Mais donc je précise bien qu'il faut qu'il y ait un avis négatif du ministère des Affaires étrangères pour cette destination. S'il n'y a pas d'avis négatif, à ce moment-là, si vous résiliez vous-même ou même si annulez votre voyage organisé, on risque de vous compter des frais pour l'annulation, donc renseignez vous bien."

"Autre cas de figure, c' est vous qui avez organisé le voyage, vous n'êtes pas passé par un tour opérateur dans le cadre d'un voyage organisé. Vous avez, par exemple, réservé des vols vous-mêmes, ou vous avez réservé un logement sur place, et bien, à ce moment-là, il va falloir regarder de façon individuelle, les conditions d'annulation pour l'hôtel et quel est le niveau de flexibilité du billet d'avion que vous avez réservé. N'annulez jamais un voyage de manière péremptoire, renseignez-vous à l'avance, au risque de perdre des sommes qui sont parfois importantes..."

