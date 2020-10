Coronavirus en Belgique: un restaurant bondé a été fermé par la police à Eupen

La zone de police Vesdre Gueule est intervenue samedi dans un restaurant situé route de Herbesthal à Eupen, après avoir constaté que de nombreuses voitures se trouvaient sur le parking, a-t-elle indiqué dimanche.



Sur place, les agents ont constaté que l'établissement horeca était bondé. Toutes les chaises et tables étaient occupées. Au premier étage du restaurant, toutes les tables avaient été rassemblées pour n'en former qu'une grande, autour de laquelle une soixantaine de personnes avaient pris place, sans respect des règles de distanciation sociale. Au vu du non respect des règles sanitaires en vigueur, l'établissement a été contraint de fermer ses portes immédiatement, indique la zone de police.