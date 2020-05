Coronavirus - Interpellation de quinze jeunes rassemblés dans les campagnes de Waterloo

(Belga) Quinze jeunes gens ont été interpellés, dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'ils se trouvaient regroupés dans les campagnes de Waterloo, a indiqué le chef de corps de la police locale à l'agence Belga.

Lors d'une patrouille de surveillance, les policiers waterlootois ont été confrontés à un attroupement de jeunes, jeudi matin vers 1h00, à proximité du chemin des Cochons, à la limite des entités de Rhode-Saint-Genèse et Waterloo. Quinze individus y ont été verbalisés pour infraction à l'interdiction de rassemblement. Les contrevenants sont notamment originaires de Braine-l'Alleud, Rhode-Saint-Genèse, Mons et Waterloo. "Nous axons désormais nos opérations sur les rassemblements qui restent interdits, plutôt que sur les déplacements. Nous assurons par ailleurs une surveillance accrue à proximité des commerces. Ce week-end, nos équipes seront présentes sur les marchés de Joli-Bois (samedi) et du Chenois (dimanche)", précise le commissaire Michel Vandewalle à l'agence Belga. (Belga)