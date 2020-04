Coronavirus - L'auditorat du travail de Bruxelles autorise la réouverture du chantier du WTC

(Belga) L'auditorat du travail de Bruxelles a autorisé, jeudi matin, la réouverture du chantier des deux tours du World Trade Center (WTC) situé dans le quartier nord de Bruxelles. Vendredi, il avait fait fermer ce vaste chantier, suite à une inspection du Contrôle des lois sociales (CLS), du Contrôle du bien-être (CBE) et de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui avaient constaté que les distances de sécurité entre les ouvriers - l'une des mesures essentielles décidées pour lutter contre la propagation du Coronavirus en Belgique - n'étaient pas respectées.

Le chantier va rouvrir ce jeudi matin, après que le gestionnaire de ces travaux d'envergure s'est acquitté d'une transaction judiciaire. Ce dernier a également effectué des aménagements de manière à respecter cette fois toutes les mesures de sécurité qui permettent à certaines entreprises de poursuivre leurs activités malgré cette période de pandémie. Le chantier est considérable et représente un budget de plusieurs millions d'euros. Il concerne la rénovation des tours WTC 1 et 2 dans le quartier nord à Bruxelles. Le magazine trimestriel Médor avait mené pendant plusieurs jours une enquête concernant tous les chantiers de ce quartier bruxellois précisément. Ce média d'investigation avait notamment constaté sur le chantier des tours WTC 1 et 2 que certains ouvriers portaient des masques de protection mais que d'autres n'en portaient pas et que les pauses et les déplacements des ouvriers se faisaient en groupe. (Belga)