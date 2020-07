Coronavirus: le marathon de Bruxelles est ANNULÉ cette année, mais les organisateurs vous réservent une surprise

Traditionnellement organisés début octobre, le marathon de Bruxelles, ainsi que le semi-marathon, n'auront pas lieu cette année le dimanche 4 octobre. Les organisateurs ont annoncé leur décision en raison de la crise du Covid-19. La prochaine édition se courra le dimanche 3 octobre 2021.

"La moitié des participants proviennent traditionnellement de l'étranger. L'actualité rend pour la majorité d'entre eux l'expérience d'un voyage compliquée", justifient les organisateurs pour expliquer l'annulation de l'édition 2020. La course devait emprunter un tout nouveau parcours avec un départ au pied de l'Atomium et une arrivée après les traditionnels 42,195 km au stade Roi Baudouin. Jusqu'en 2019, l'épreuve s'élançait du Cinquantenaire pour s'achever au centre-ville.

Pour compenser cette annulation, les organisateurs ont annoncé la possibilité de disputer l'épreuve de manière virtuelle gratuitement grâce à une application nouvelle en Belgique "révolutionnaire". Entre le 28 septembre et le 4 octobre, elle permet aux coureurs du monde entier de découvrir (virtuellement) Bruxelles. Les participants ont le choix entre trois distances : 10 km, 21 km ou 42,195 km à courir où on le souhaite. La 'Brussels City Route' emmènera les participants le long de plusieurs sites très prisés de la Région de Bruxelles-Capitale. L'appli, qui décrira oralement les temps forts qui auraient été normalement aperçus, permettra ensuite de partager les résultats sur les réseaux sociaux. "Coureuses et coureurs l'organisent comme ils l'entendent, choisissent leurs moments de course, leur parcours. Cette facilité rend la compétition plus accessible encore", s'est réjoui Benoit Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles.