Ces dernières semaines, beaucoup de personnes avaient appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous afin de signaler des difficultés pour modifier la date de sa seconde dose de vaccin, à cause par exemple d'un voyage à l'étranger. A l'entame de l'été, la vaccination s'accélère et les délais entre les doses seront plus facilement modifiables. Notre journaliste Olivia François a fait le point au centre de vaccination installé à la salle de La Sucrerie de Wavre, dans le Brabant Wallon, où se déroulait une journée portes-ouvertes ce jeudi.

Désormais, il est plus aisé de raccourcir le délai imposé initialement entre deux doses de vaccin anti-coronavirus. Explications avec le docteur Nicolas De Smet, directeur du centre de Wavre: "Concrètement, au-delà de 16 ans, tout le monde peut se présenter. Nous proposons les deux vaccins: AstraZeneca et Pfizer. C'est ouvert à tout le monde."

Concernant la possibilité de modifier les délais, les demandes commencent à affluer selon ce docteur. "Dès demain, les citoyens pourront avancer leur rendez-vous via internet. Et tout citoyen pourra avancer son rendez-vous pour modifier et l'avancer et éventuellement obtenir son passeport vaccinal dans les temps...", précise Nicolas De Smet.

À Bruxelles, les personnes concernées ont déjà reçu un SMS et peuvent reprogrammer leur second rendez-vous en appelant le centre d'appels dédié au 02/214.19.19.

En Wallonie, cette modification d'horaire est possible sous réserve de créneaux et de vaccins disponibles dans les centres de vaccination. Il faudra en outre se rendre dans le même centre que celui de la première injection. "La grande majorité des centres de vaccination wallons pourront d'ores et déjà proposer aux personnes d'avancer leurs dates de rendez-vous à partir de ce vendredi 2 juillet", précise la taskforce Vaccination.

Les Wallons et Wallonnes peuvent fixer leur nouveau rendez-vous en ligne, en annulant d'abord la convocation pour leur seconde dose via le mail de confirmation reçu pour la deuxième injection après 12 semaines. Le centre d'appel de Wallonie (0800/45.019) offre une aide dans cette démarche.