Coronavirus - Les nightshops de Charleroi devront fermer à 20h00 dès lundi

Le port du masque sur le territoire de Charleroi est rendu obligatoire partout et tout le temps, a fait savoir le bourgmestre Paul Magnette (PS) à la suite d'une réunion avec la cellule de crise communale. "Hormis en présence de vos proches (soit les membres de votre ménage et/ou votre contact rapproché), dès que vous êtes à moins de 5 mètres d'une autre personne, le port du masque est obligatoire", a précisé la ville de Charleroi. La disposition ne s'applique cependant pas aux enfants de moins de 12 ans, ni dans le cadre de la pratique d'un sport ou d'un déplacement à vélo. Les night-shops et les magasins de stations-service seront fermés à partir de 20h00. "Et ce, dans l'optique d'aligner la fermeture de ces magasins à l'interdiction fédérale de vendre des boissons alcoolisées au-delà de 20h00", indique la ville. (Belga)