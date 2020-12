Coronavirus - Près de 148.000 dossiers contre des contrevenants aux règles corona depuis mars

(Belga) Depuis la première mise en place de mesures en mars destinées à enrayer la propagation du coronavirus, 147.969 dossiers ont été ouverts à l'encontre de personnes qui enfreignaient ces règles, selon des chiffres des parquets du pays compilés par la VRT jeudi. "Il s'agit de personnes qui crachaient ou qui ne respectaient pas le couvre-feu ou l'interdiction de rassemblement", explique An Schoonjans, magistrate de presse au collège des procureurs généraux.

Les parquets ont enregistrés depuis mars 147.969 suspects qui ont enfreint les mesures sanitaires. Parmi eux, 16.672 sont mineurs d'âge. "Dans 60% des cas, un règlement à l'amiable a été conclu et plus de la moitié d'entre eux ont déjà été payés", indique Mme Schoonjans. La plupart des contrevenants ont encore du temps pour payer leur amende. "Ceux qui refusent de payer l'amende sont convoqués devant le tribunal", explique la magistrate de presse. Depuis le début de l'épidémie, "près de 15.000 personnes ont été convoquées devant le tribunal et 8.000 jugements ont été prononcés". Pour les affaires en cours, "63% ont été traitées par le parquet ou le suspect a été cité à comparaître et renvoyé devant le tribunal", détaille-t-elle. Si les parquets ont fait de l'application des mesures sanitaires une priorité, "2% des affaires correctionnelles liées au coronavirus ont abouti à un classement sans suite en raison d'autres priorités". 22.963 suspects ont vu leur affaire classée en raison d'un manque de preuves ou parce qu'il n'était pas question de délit. (Belga)