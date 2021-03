Coronavirus - Quelque 1.300 ampoules de gaz hilarant saisies lors d'une fête clandestine à Jabbeke

(Belga) La zone de police locale Kouter a saisi 1.300 ampoules de gaz hilarant lors d'une fête clandestine organisée dans une maison de vacances à Jabbeke (Flandre occidentale) et à laquelle participaient une quarantaine de fêtards. La police a dressé une trentaine de procès verbaux à l'encontre des jeunes âgés de 18 à 26 ans et originaires de Wallonie et de France, a fait savoir la porte-parole de la zone, Annemie Wittesaele.

La zone de police a été avertie dans la nuit de vendredi à samedi qu'une fête avait lieu à Jabbeke. Vu le nombre de participants, les polices locales de Middelkerke et de Bruges ont été appelées en renfort. Les policiers ont constaté à leur arrivée que des jeunes dansaient et que d'autres nageaient dans la piscine de la maison de vacances. Plusieurs personnes ont tenté de s'enfuir ou de se cacher. La police a cependant pu retrouver une trentaine de fêtards. L'un d'eux, ivre, s'est rebellé contre la police et a été arrêté administrativement. (Belga)