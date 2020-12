Coronavirus - Une cinquantaine de citoyens ont manifesté contre les mesures anti-Covid à Namur

(Belga) Une cinquantaine de citoyens ont manifesté samedi après-midi contre les mesures anti-Covid dans le centre de Namur, indique Sudpresse. La police a mis fin au rassemblement.

Les citoyens voulaient dénoncer le port du masque obligatoire et les autres mesures qui touchent l'économie ou leur vie sociale. Parmi eux, on trouvait quelques personnes portant un gilet jaune. La manifestation a commencé vers 14h00 et s'est terminée rue de Fer vers 15h30, lorsqu'une dizaine d'agents de police ont encerclé le groupe. Les identités des personnes interpellées ont été relevées, elles recevront une amende. D'autres ont réussi à prendre la fuite. Au total, ce sont une trentaine de personnes qui ont été verbalisées, précise la police. Par ailleurs, une demande de manifester avait été introduite, mais elle avait été refusée étant donné les mesures gouvernementales actuelles.