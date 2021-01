Coronavirus - Une soixantaine de PV dressés à la suite d'une lockdown party dans un gîte à Tintigny

(Belga) Un total de 61 PV a été dressé à la suite d'une lockdown party tenue dans un gîte à Tintigny (province de Luxembourg) à laquelle la police a mis fin dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué le parquet.

Vers 04h00, des policiers en patrouille ont remarqué une concentration de voitures et la présence de personnes à l'extérieur du gîte. Ils ont également entendu de la musique à l'intérieur. Les personnes à l'extérieur ont été verbalisées pour non-respect des mesures anti-Covid. Face à ce qui pouvait être considéré comme un flagrant délit, le magistrat de garde du parquet a aussi autorisé la police a pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Chaque participant verbalisé s'est vu adresser une amende de 750 euros. Toutes les personnes présentes venaient de France ou du Grand-Duché de Luxembourg. Au départ c'est une jeune femme de 20 ans qui avait loué le gîte, à la base pour six personnes, afin d'y organiser son anniversaire. Elle a été privée de liberté le temps d'être interrogée. Son téléphone et son véhicule ont été saisis. Elle a été remise en liberté après son interrogatoire mais sera poursuivie, précise le parquet. (Belga)