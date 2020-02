CORRECTION Une jeune fille grièvement blessée après avoir été renversée par une

(Belga) Une jeune fille a été admise à la Citadelle de Liège à la suite d'un accident de circulation rue Hasquette à Amay vendredi, a indiqué le bourgmestre Jean-Michel Javaux, confirmant une information de Sudpresse.

L'incident s'est produit peu avant 16h00 lorsque la victime se trouvait en bord de route. Elle aurait été percutée par une voiture alors qu'elle jetait un seau d'eau. Le choc aurait projeté la jeune fille sur un autre véhicule venant en sens inverse. Grièvement blessée, l'Amaytoise a été transportée à l'hôpital (CHR) de la Citadelle. Touchée à la tête et aux jambes, ses jours ne seraient cependant plus en danger. Selon Sudpresse, le premier automobiliste aurait pris la fuite après l'accident. La police de la zone Meuse-Hesbaye s'est rendue sur place et une enquête a été ouverte. (Belga)