Corse: un détenu qui s'était évadé de la prison ouverte de Casabianda s'est rendu

(Belga) Un détenu qui s'était évadé mardi de la prison de Casabianda (Haute-Corse), un établissement sans mur d'enceinte unique en France, s'est rendu vendredi avant d'être placé en garde à vue, a-t-on appris de sources concordantes.

Le détenu, âgé de 46 ans, a été placé en garde à vue "afin d'être interrogé sur les circonstances de sa disparition", a indiqué la procureure de Bastia Caroline Tharot. Selon une source pénitentaire, l'homme aurait tenté de suicider avant de décider de se rendre en retournant à la prison. Il s'agit de la troisième disparition d'un détenu de ce centre depuis le début de l'année. Le parquet de Bastia avait été avisé jeudi à la mi-journée de la disparition de cet homme condamné en 2014 par une cour d'assises "pour des faits qui ne sont pas des infractions à caractère sexuel", a indiqué Mme Tharot, confirmant une information de Corse-Matin. Il était incarcéré à Casabianda depuis juin 2017 et il "ne s'était absolument pas fait remarquer défavorablement". "Il avait été admis au travail" à la bergerie de la prison parce que "son comportement donnait satisfaction", a ajouté la procureure. Le 29 août, un détenu d'une trentaine d'années, condamné pour vols et escroqueries, ne s'était pas présenté à la prison à la suite d'une permission accordée pour des motifs familiaux. Il avait été arrêté quelques jours plus tard près de Saint-Etienne, sur son lieu de permission. Un autre détenu de 43 ans, condamné en 2014 pour "viols aggravés" à 12 ans de réclusion criminelle, avait disparu du même établissement le 20 août. Deux jours après, son corps avait été retrouvé dans l'étang d'Urbino, situé à une dizaine de kilomètres de Casabianda. Les investigations sur les circonstances de son décès "sont toujours en cours", a précisé la procureure de Bastia, indiquant que les conclusions de l'autopsie étaient connues mais qu'"il reste d'autres éléments de nature médicale" à connaître. Sans mur d'enceinte, le centre de détention de Casabianda, sur la commune d'Aleria, en plaine orientale et à 70 km au sud de Bastia, compte 194 places, occupées aux deux-tiers par des délinquants sexuels. Ils bénéficient d'un "régime de circulation ouvert" dans la journée, assorti de plusieurs contrôles quotidiens et sont encadrés par une trentaine de surveillants. La plupart travaillent dans des plantations et élevages du domaine. (Belga)