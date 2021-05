Cortège dans les rues de Liège: 14 arrestations administratives

(Belga) Quatorze arrestations administratives ont eu lieu en marge d'un cortège dans les rues de Liège samedi après-midi, a informé dimanche la zone de police de Liège.

Le cortège s'est élancé depuis le kiosque du parc d'Avroy vers 15 heures. Les participants sont passés par la place du XX août, la place de la République et la place Saint-Lambert avant de se diriger vers l'esplanade Saint-Léonard pour faire une boucle et déambuler sur le boulevard de la Sauvenière. Vers 20h00, les fêtards, qui ont marché au rythme de la musique diffusée par des véhicules, se sont dispersés près de la gare des Guillemins. Plusieurs arrestations ont été réalisées par les forces de l'ordre. "La zone de police de Liège a procédé à 14 arrestations administratives pour les occupants des véhicules de sonorisation de la parade. QuatorzePV ont été rédigés et transmis au parquet. Le matériel de sonorisation a été saisi", indique un porte-parole de la police. Ce dernier ajoute que quatre personnes ont été arrêtées au cours de la journée pour des faits de vol ainsi qu'une autre pour trouble à l'ordre public. (Belga)