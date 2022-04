Costa Rica: un avion-cargo se casse en deux lors d'un atterrissage d'urgence

(Belga) Un avion-cargo de transport de courriers et de colis s'est cassé en deux jeudi lors d'un atterrissage d'urgence sur la piste de l'aéroport de San José, au Costa Rica. L'accident n'a pas fait de victime mais a provoqué la fermeture temporaire de l'aéroport, ont indiqué les autorités.

"Les deux personnes (qui étaient à bord) sont en bonne santé", a indiqué à la presse le chef des pompiers du Costa Rica, M. Hector Chaves. Les deux hommes d'équipage, de nationalité guatémaltèque, ont été transportés par précaution à un hôpital pour y être examinés, a indiqué Guido Vasquez, un secouriste de la Croix-Rouge. L'appareil, un Boeing-757 du groupe allemand DHL, avait décollé depuis 25 minutes de l'aéroport de San José avec pour destination Guatemala lorsque le pilote a signalé un problème du système hydraulique et a demandé à faire demi-tour, selon Julian Belliard, directeur des opérations et de la sécurité de la société publique Aeris qui gère l'aéroport. Los de l'atterrissage d'urgence peu avant 16H30 GMT (18H30 HB), l'appareil a dérapé, a quitté la piste et s'est cassé en deux. L'accident a provoqué "la paralysie totale des opérations de l'aéroport Juan Santamaria (de San José), aussi bien pour les arrivées que pour les départs" pour plusieurs heures, a indiqué M. Belliard. (Belga)