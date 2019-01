Coups de couteau sur un grand-père et attaque à la barre de fer: 17 ans requis contre un cambrioleur ultra-violent

Le parquet général de Bruxelles a requis mardi une peine d'emprisonnement de 17 ans à l'encontre d'un cambrioleur violent. Le jeune homme, âgé de 20 ans, a été impliqué dans trois cambriolages et autant de tentatives, agissant souvent de manière extrêmement violente. Le grand-père d'un enfant de 8 ans a ainsi été victime de plusieurs coups de couteau sous les yeux de son petit-fils, tandis qu'une autre victime a été frappée à la tête à plusieurs reprises avec une barre en fer, si fort qu'elle est tombée dans le coma. Un des complices du cambrioleur, mineur d'âge, a été placé dans une institution fermée mais s'en est échappé.

Fin 2016-début 2017, plusieurs home-invasions ont eu lieu dans la région de Beersel, Hal et Leeuw-Saint-Pierre (Brabant flamand). Le premier de la série a été mené le 29 novembre, à Beersel: le suspect, épaulé par un comparse mineur, a pénétré dans une maison et a menacé ses occupants (une mère et sa fille) avec un couteau.

Quelques jours plus tard, le 2 décembre 2016, le duo a de nouveau sévi, à Hal cette fois. Après une première tentative ratée, les malfrats ont pu rentrer dans une habitation de Lembeek, une section de la ville de Hal. Lorsque l'un des occupants de l'habitation a tenté de s'opposer au cambriolage, il a été brutalement frappé avec une barre en fer. Son épouse a quant à elle été menacée avec un couteau.

Le 4 décembre, c'est au tour d'un couple âgé de Waterloo de recevoir la visite des deux individus. Le propriétaire de la maison a alors sorti un revolver pour les faire partir mais a été poignardé devant son petit-fils de 8 ans. Le duo de cambrioleurs a également sévi deux autres fois à Kraainem.

Le suspect mineur d'âge a été appréhendé peu de temps après les faits et placé dans une institution fermée mais s'en est échappé. Son complice, majeur, a été arrêté en mars. Il a alors affirmé qu'il ne souvenait pas avoir fait preuve de violence. Le tribunal correctionnel de Bruxelles l'avait condamné en décembre 2017 à une peine de 17 ans de prison. Le ministère public de Bruxelles a donc demandé mardi la confirmation du jugement. L'arrêt est attendu le 26 février.