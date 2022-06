Coups de feu samedi soir dans le centre de Bruxelles: un suspect a été arrêté à Vienne

La police autrichienne a arrêté lundi à Vienne un suspect pour les coups de feu qui ont fait un blessé grave samedi soir place de Brouckère à Bruxelles, ont annoncé mardi le média Vienna Online et la VRT. Il s'agirait d'un homme de 45 ans qui semblait être sur le point de fuir en Albanie. Le parquet de Bruxelles se limite à confirmer qu'un suspect a été appréhendé en rapport avec un mandat d'arrêt européen et international émis à son encontre à la suite des coups de feu.



La police autrichienne avait reçu des informations selon lesquelles le suspect se trouvait à Vienne. Après des recherches intensives, l'homme a été appréhendé lundi matin vers 09h15 dans un appartement de Donuastadt, un quartier de la capitale. Il aurait été surpris par l'intervention policière et n'aurait pas offert de résistance.

Un règlement de compte?

Pour rappel, un homme de 43 ans, Erion H., a été grièvement blessé par balles à la poitrine et aux jambes lors de ce qui s'apparente à un règlement de compte dans le milieu criminel albanais survenu samedi soir vers 20h20 en plein centre de Bruxelles, selon les informations divulguées par le quotidien Het Laatste Nieuws (HLN). Le quotidien a avancé que le principal suspect est Noga K., un quarantenaire qui nourrissait avec la victime un différend depuis une vingtaine d'années. Il a été condamné pour avoir tué par balles en 2000 le père d'Erion H., avec un de ses amis, dans la salle de réveil d'un hôpital albanais. Ses fils ont répliqué un an après en organisant une descente dans un café anversois où se trouvait Noga K. avec une de ses connaissances, qui est décédée.

Erion H. a été arrêté et remis à l'Albanie en 2013. Noga K. a été acquitté en 2005 devant la cour d'assises d'Anvers pour le meurtre de l'Albanais Astrit Shperdheja (37 ans) en rue. Le parquet de Bruxelles n'a pas confirmé que l'homme arrêté à Vienne est bien le criminel albanais Noga K.