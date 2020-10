Coups de feu sur l'"Irish Pub" à Charleroi: avez-vous vu quelque chose?

Appel à témoins diffusé à la demande de monsieur le Juge d’instruction Kaëns à Charleroi.

Le samedi 26 septembre 2020 vers 22h45, des coups feu tirés à bord d’un véhicule ont visé l’établissement "Irish Pub" situé 86 Boulevard Tirou à Charleroi. Le ou les auteur(s) se déplaçait(aient) à bord d’une Citroën C4 de teinte claire. Un des tirs a atteint le rétroviseur droit de la Citroën.

Lors de la fusillade plusieurs personnes se trouvaient devant l’établissement. Les enquêteurs demandent aux personnes qui étaient présentes au moment des faits ou qui auraient des informations sur le(s) auteur(s) ou sur le véhicule de se manifester auprès des services de police. La discrétion est assurée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu