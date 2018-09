Course poursuite À BORD d'un véhicule de police: le motard tente le tout pour le tout pour leur échapper (vidéo)

Le magazine Enquêtes fait son retour ce soir à 19h45 sur RTL-TVI. Nos journalistes étaient à bord d'un véhicule de police quand une course poursuite avec un motard a commencé...

Une course poursuite s'engage: un motard a refusé d'obéir aux injonctions de la police. Il roule à vive allure. Le fuyard est pris en chasse par un motard de la police mais aussi par l'équipe que nos journalistes du magazine Enquêtes suivent pour l'émission de ce soir (19h45) sur RTL-TVI.

Soudain, c'est la surprise: le motard tente de faire tomber le motard de la police. Le fuyard n'a pas hésité à monter un talus pour rouler dans un champs, direction un bois. Il va tenter plus que jamais d'échapper aux forces de l'ordre. L'équipe connaît évidemment très bien la région et va tenter de le coincer en rejoignant un autre chemin un peu plus loin.

La cavale continue. Mais à... pieds: "Je viens de le voir qui cavale dans le bois, à pieds. Il a dû abandonner le véhicule", entend-on à la radio de la police. Une description de l'individu est ensuite donnée, le fuyard a abandonné sa moto pour s'en aller à pieds cette fois.