Court-Saint-Étienne: 16.000 € d'amende pour maltraitance animale sur ses vaches et chevaux

Le tribunal de Namur a infligé ce lundi une amende de 2.000 euros, qui sera portée à 16.000 euros car majorée des décimes additionnels, à Yannick D., un habitant de Court-Saint-Étienne poursuivi pour plusieurs infractions à la loi sur le bien-être animal, notamment des privations de soins. Le tribunal lui interdit également de détenir des animaux à des fins agricoles. Au civil, le tribunal a accordé un euro provisionnel à la Région wallonne afin de couvrir les soins (vétérinaire, hébergement) qui ont été prodigués aux animaux une fois la saisie effectuée.



En septembre 2017, l'homme louait des terrains à Conneux (Ciney) sur lesquels il avait installé une douzaine de vaches de Camargue. Manquant d'abri, de soins, de nourriture, plusieurs de celles-ci sont décédées, alors que les autres ont été saisies dans un état lamentable. Le terrain étant mal clôturé, elles divaguaient, notamment sur la E411, et allaient se nourrir dans les cultures voisines.



Yannick D. était aussi le propriétaire des 16 chevaux maltraités et privés de soins qui ont été saisis le 10 janvier dernier par neuf refuges animaliers, à l'initiative de l'asbl Animaux en Péril et de la police de Ciney. Les deux dossiers ont été joints.