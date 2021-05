Eric est porté disparu à Court-Saint-Etienne: l'avez-vous vu?

Le samedi 15 mai 2021 en matinée, Eric LOPEZ, un homme âgé de 55 ans, a quitté son domicile situé rue du Village à Court-Saint-Etienne. Il a encore été aperçu se dirigeant vers la France, à bord de son véhicule Peugeot 207 immatriculé CB206QJ (plaque française). Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Eric mesure 1m87 et est de corpulence forte. Il a des cheveux noirs et porte une barbe de plusieurs jours. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pull bleu marine, de baskets bordeaux et portait une besace noire.

Monsieur LOPEZ peut avoir l’air incohérent et a besoin d’un suivi médical.

Il pourrait se trouver dans le nord de la France, voire dans la région parisienne.

Témoignages

Si vous avez vu Eric LOPEZ ou son véhicule, ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300 (depuis l’étranger : +32/2554 44 88).

Cet avis de recherche est diffusé à la demande du parquet du Brabant wallon.