Couteau sous la gorge de l'employée, ils dévalisent une station-service de Burenville à Liège: reconnaissez-vous ces hommes? (Vidéo)

Le jeudi 15 juin 2017 un peu avant 22 heures, à Liège, un vol à main armée a été commis à la station-service Texaco située Boulevard Carton-de-Wiart, dans le quartier de Burenville près de l'autoroute A602.



Deux individus observent la porte arrière de la station. Alors que l’employée vide son seau d’eau à l’extérieur, elle aperçoit les deux individus qui se dirigent rapidement dans sa direction. Elle comprend que la situation n’est pas normale et tente de fermer la porte mais les individus se précipitent et parviennent à rentrer dans le commerce.



L’employée est menacée d’un couteau. Ils la contraignent à ouvrir la réserve de tabac. Puis ils se dirigent vers les coffres-forts et l’obligent à les ouvrir. Alors que le second auteur vide les coffres, la victime est conduite dans le commerce pour ouvrir les caisses.



Finalement, la dame est attachée aux pieds et aux mains et enfermée dans les toilettes. Les auteurs ont encore placé une armoire devant la porte pour l’empêcher de sortir puis ils ont pris la fuite.



Le premier auteur était vêtu d’un pantalon foncé avec des poches latérales, d’une veste matelassée foncée à capuche et de chaussures noires à semelles blanches. Il portait également une casquette et un foulard.







Le deuxième auteur était vêtu d’un pantalon training avec des lignes blanches sur les côtés, de chaussures de sport rouges, d’un pull foncé à capuche et d’un foulard rouge qui lui couvrait partiellement le visage.









Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.