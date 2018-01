Crise des migrants - Important accident de la route sur l'E40 après qu'un chauffeur découvre des migrants

(Belga) Deux poids-lourds ont été impliqués dans un important accident de la route jeudi midi sur l'E40 entre Furnes et Adinkerke. Le premier s'est en effet arrêté après que son chauffeur eut découvert des migrants dans sa remorque. Il a alors été embouti par le second. Les migrants ont quant à eux pris la fuite juste après le crash, indique le parquet de Flandre occidentale.

L'accident s'est produit vers 13h00 sur l'E40, en direction de la France. Le chauffeur d'un camion a entendu du bruit provenant de sa remorque et redoutait que des personnes s'y soient cachées. Il a arrêté son convoi, qui a ensuite été embouti par un second poids-lourd. Après le crash, un groupe de migrants a en effet pris la fuite. Seul le conducteur du second camion a finalement été blessé. Le parquet de Flandre occidentale se montre très agacé par l'attitude des trafiquants et des migrants, présents à proximité des aires de repos. Ceux-ci, habillés de vêtements sombres et presque invisibles la nuit, prennent de plus en plus souvent la fuite à pied via l'autoroute, ce qui peut causer des situations extrêmement dangereuses sur la route, constate-t-il. Il arrive en outre de plus en plus souvent que les chauffeurs doivent s'arrêter sur le côté de la route pour contrôler leur chargement et une éventuelle confrontation avec les migrants ou leurs passeurs n'est pas sans risque, souligne encore le parquet. Le parquet et la police suivent de près la situation autour des aires de repos. D'après le parquet, la pression accrue sur les parkings de Flandre orientale situés le long de la E40 provoquera cependant encore de tels incidents à l'avenir (Belga)