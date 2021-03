Crise des migrants - Un enfant mexicain de 9 ans meurt en tentant de rallier les Etats-Unis

(Belga) Un enfant mexicain est mort alors qu'il tentait d'entrer aux Etats-Unis en traversant le Rio Grande, ont annoncé les autorités américaines, tandis que deux délégations parlementaires se rendaient vendredi à la frontière pour observer les conditions dans les structures d'accueil de jeunes migrants arrivés en nombre record.

Les agents sont intervenus samedi pour secourir trois personnes retrouvées inconscientes sur une île au milieu du fleuve: une Guatémaltèque et son enfant de nationalité mexicaine, âgé de trois ans, ainsi qu'un enfant mexicain de neuf ans. Ils ont réussi à ranimer la femme et son enfant, ont expliqué les gardes-frontières américains. L'enfant de neuf ans, dont le sexe n'a pas été précisé ni ses liens avec la femme, a pour sa part été déclaré décédé par le personnel médical. Ce drame intervient alors que les Etats-Unis font face à une forte augmentation des arrivées à la frontière: plus de 100.000 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés en février à la frontière sud, dont près de 20.000 personnes en famille et 10.000 mineurs isolés. A l'heure actuelle, "on arrête plus d'enfants qu'on n'en transfère", a toutefois reconnu un haut responsable. "On essaie de faire en sorte" qu'ils "aient accès à des douches, des repas et des activités extérieures, mais c'est un peu difficile" dans certains centres du Texas. (Belga)