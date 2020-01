Croatie: au moins 6 morts dans l'incendie d'une maison de retraite

(Belga) Six personnes au moins sont décédées samedi lors de l'incendie d'une maison de retraite dans le nord-ouest de la Croatie, a annoncé la police.

"Le feu s'est déclenché vers 5h00 du matin et a tué six personnes", apparemment des résidents de cet établissement situé à Oroslavlje, a déclaré un porte-parole de la police Zoran Loncar. Le feu a pu être éteint au bout d'une heure. La police continue ses recherches pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres victimes. Le Premier ministre Andrej Plenkovic et le ministre de l'Intérieur Davor Bozinovic se sont rendus sur place, selon des médias locaux. (Belga)