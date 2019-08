Croatie: six personnes retrouvées mortes par balles à Zagreb

(Belga) Six personnes ont été tuées jeudi soir dans une maison à Zagreb, la capitale croate, par un assaillant qui est recherché par la police, a rapporté l'agence officielle Hina, citant une source policière.

Selon des sites de plusieurs journaux, l'homme en fuite a tiré sur des membres de la famille de son ancienne épouse. Des enfants seraient parmi les victimes. "La police a été alertée vers 21H30 (19H30 GMT) par des habitants qui ont entendu des coups de feu. Les cadavres de six personnes ont été découverts sur place", lit-on dans un communiqué de la police. "Une vaste chasse à l'homme a été lancée pour retrouver l'homme qui est soupçonné d'être lié à ce crime", selon la même source. Les cadavres ont été retrouvés dans une maison dans le quartier de Kajzerica, dans le sud de Zagreb. Le quartier a été bouclé par la police, selon un photographe de l'AFP. "D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une famille", a dit à l'AFP une responsable de la police ayant requis l'anonymat. Selon le site du quotidien Vecernji List, l'assaillant a tué son ancienne épouse, ainsi que son partenaire et quatre enfants. Seul un bébé aurait survécu à cette tuerie et est hospitalisé, selon ce journal. (Belga)