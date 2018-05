Damien, 18 ans, est porté disparu depuis qu'il a quitté un concert à Liège: l'avez-vous vu?

Le jeudi 10 mai 2018 vers 04h00, Damien BELOT, un jeune homme âgé de 18 ans, a été vu pour la dernière fois à l’événement musical Chill2chill au Palais des Congrès à Liège, lorsqu’il a décidé de se rendre à la gare des Guillemins à pied afin de reprendre un train pour Bruxelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.





Damien mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a les yeux bleus avec une tache jaune dans l’œil gauche, des cheveux foncés rasés et une petite cicatrice au-dessus de l’oreille droite.

Au moment de sa disparition, il portait un short et un t-shirt noirs.



Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.