Danièle est portée disparue à Liège et a besoin de soins médicaux urgents: l'avez-vous vue?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.

Le jeudi 23 juillet 2020 vers 13h30, Danièle MOSSAY, une femme âgée de 66 ans, a quitté l’hôpital "Le Petit Bourgogne" situé rue Profeseur-Mahaim à Liège. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Danièle mesure 1m65 et est de corpulence forte. Elle a les yeux bleus et les cheveux mi-longs gris.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’une jupe claire, d’un T-shirt vert, d’une veste bordeaux et de sandales à motifs "léopard". Elle était en possession d’un sac à main noir porté en bandoulière.

Cette personne a besoin de soins médicaux urgents.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu