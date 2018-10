Dans les embouteillages, les motards sont-ils autorisés à remonter les files? "Oui, mais sous certaines conditions..."

Les motards sont de plus en plus souvent impliqués dans des accidents lors de la formation de files, nous révèle de nouveaux chiffres. En trois ans, on est passé de 114 accidents avec blessés à 134 ! Pour gagner du temps dans le trafic, les deux roues se faufilent souvent entre les voitures. Chez nous, contrairement à la France, c'est autorisé mais il y a certaines règles à respecter.

André Bastin, instructeur moto nous détaille ces conditions: "Les règles à suivre, c'est essentiellement que le motard qui remonte les files ne dépasse pas les 50km/h d'une part. Et d'autre part que la différence de vitesse entre les véhicules et la moto ne dépasse pas les 20km/h. Lorsqu'il y a 3 files, comme sur certaines autoroutes, le motard doit obligatoirement remonter entre la file de gauche et la file du milieu."