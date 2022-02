Dave De Kock, le principal suspect de la mort de Dean, sera remis à la Belgique

(Belga) Dave De Kock, le principal suspect dans l'affaire sur l'enlèvement et la mort du petit Dean Verberckmoes, âgé de quatre ans, sera remis aux autorités belges, a décidé mardi la chambre d'entraide judiciaire internationale d'Amsterdam.

Le corps de l'enfant de quatre ans avait été retrouvé le 17 janvier aux Pays-Bas, près de l'île artificielle de Neeltje Jans en Zélande. Le suspect avait été interpellé à Meerkerk, dans la province d'Utrecht. L'enfant avait été enlevé en Belgique mais on ignore encore où il a été tué. M. De Kock, 35 ans, a été emprisonné aux Pays-Bas pour privation de liberté et implication présumée dans le décès du garçon de quatre ans, dont il avait la garde au moment des faits. Le juge d'instruction de Termonde a demandé sa remise pour l'enlèvement et le meurtre de Dean Verberckmoes. Le suspect avait comparu le 20 janvier devant le procureur d'Amsterdam, qui l'avait placé en détention en attendant son transfert vers la Belgique, ce qui a lancé la procédure de remise. La chambre du conseil du tribunal d'Amsterdam avait ordonné le 28 janvier le maintien du trentenaire en détention. Dave De Kock s'était toutefois opposé à son transfert, arguant notamment que les conditions pénitentiaires en Belgique seraient contraires aux droits humains, en particulier concernant l'accès aux soins de santé pour les détenus. Sa remise à la Belgique devait dès lors être tranchée par la chambre d'aide juridictionnelle internationale du tribunal d'Amsterdam. "La remise est autorisée. Aucun recours n'est possible contre cette décision", a indiqué la chambre d'entraide judiciaire internationale d'Amsterdam mardi. La remise doit être effectuée dans un délai de dix jours ouvrables, mais les Pays-Bas et la Belgique veulent travailler plus rapidement afin que Dave De Kock et sa compagne R.W. puissent être confrontés. (Belga)