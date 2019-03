De faux agents des eaux et de faux policiers sévissent à Nivelles et Wavre: comment réagir s'ils se présentent à votre porte?

A Wavre et Nivelles, les vols par ruse sont à nouveau en hausse. Avec toujours ce même mode opératoire: de faux agents des eaux s’introduisent chez une personne âgée pour soi disant relever les compteurs.

De faux agents des eaux tentent de s'immiscer dans les habitations pour dérober des objets de valeur. En cas d'échec, ils sont suivis par de faux policiers.

"De faux policiers arrivent et dénoncent le fait que ce sont des auteurs, qu'on les a interceptés", raconte Pascal Neyman, chef de corps de la zone de police Nivelles-Genappe. Ils expliquent alors vouloir contrôler afin de vérifier que rien n'a été volé. Dès alors, les faux policiers entrent dans la maison et profitent pour dérober des biens.

Ce vol par ruse est en recrudescence à Nivelles, Wavre et Waterloo. La police met en garde : il faut clairement identifier le vrai agent du faux. Pascal Neyman égrène ses recommandations : "Une tenue correcte, une carte d'identification, c'est très simple à demander. Si on a encore un doute, on ne les laisse toujours pas rentrer. On téléphone au 101. Et à ce moment-là, nous irons contrôler. Si on les laisse rentrer, il faut toujours les accompagner, ne jamais laisser une personne seule".





"Ils sont tous munis d'un badge et de leur carte d'identité"

La compagnie des eaux INBW a pris des mesures de sécurité qu'elle a communiquées à ses agents, comme à ses clients.



"Nous recommandons à nos clients de bien vérifier l'identité des gens qui se présentent chez eux. Pour ce faire, ils sont tous munis d'un badge et de leur carte d'identité. Ensemble, les deux devraient normalement prouver leur identité", explique Emmanuel Gaziaux, directeur administratif et financier de la compagnie des eaux "INBW".



Deux auteurs ont déjà été arrêtés. Ils risquent une amende de plusieurs centaines d'euros et une peine d'emprisonnement.