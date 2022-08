De longues files dans l'aéroport de Bruxelles ce matin: des problèmes au niveau des E-Gates en sont à l'origine

Vous l'avez peut-être vu par vous même si vous étiez à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem ce matin : d'importantes files d'attente ont pris place aux alentours de 9 heures.

Contacté par la rédaction de RTL Info, l'aéroport a donné des explications concernant ces files via sa porte-parole, Nathalie Pierard. Ces queues étaient dûes à des problmèes techniques au niveau des E-Gates, ces scans automatiques informatisés.

Pas de problèmes de personnel ou de retard

"En plus du fait que ce soit une journée bien chargée (75.000 personnes vont mettre le pied dans l'aéroport, départs et arrivées confondues), il y a eu effectivement des ralentissements et des files au niveau des E-Gates et des enregistrements de bagages. Le problème technique est tout doucement en train d'être réglé : si ce matin, jusqu'à une heure d'attente pouvait être à prévoir, désormais les attentes ne dépassent plus les 15 minutes", rassure la porte-parole.

A cause de ces scans défectueux, les contrôles ont dû être exécutés manuellement, ce qui a provoqué ces files d'attente. Un technicien est passé dans la matinée et a résolu le problème. Ces files n'étaient pas dûes à un problème de personnel, de grève ou de retard.