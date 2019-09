De nouvelles images de Théo Hayez avant sa disparition : "Il est un beau jeune homme dans la fleur de l’âge qui a disparu sans laisser de trace"

Une vidéo montre de nouvelles images de Théo Hayez avant sa disparation. Ses proches sont toujours à sa recherche.

De nouvelles images de Théo Hayez ont été dévoilées dans une vidéo sur le groupe Facebook "Looking for Théo Hayez". Des images filmées avant sa disparation.

Dans cette vidéo, on peut apercevoir le jeune homme de 18 ans avec un sac et une casquette sur la tête dans le hall d'un aéroport. Ces images sont filmées par sa cousine, Lisa. Une vidéo dans laquelle on peut l'entendre dire "Regardez qui j'ai trouvé". La personne qui a publié la vidéo commente ensuite en disant " Théo n’est pas seulement une photo sur une affiche d’une personne disparue. C’est un fils, un frère, un cousin, un ami… Il est un beau jeune homme dans la fleur de l’âge qui a disparu sans laisser de trace. Nous sommes convaincus que quelqu’un sait quelque chose et nous demandons à toute personne détenant la moindre information de se manifester"



Le jeune homme est toujours porté disparu depuis le 31 mai. La dernière fois qu'il a été aperçu était à la sortie d'une boite de nuit dans la station balnéaire de Byron Bay. Son père est retourné en Australie pour poursuivre les recherches. Cette semaine, il a rendez-vous avec la police australienne. "Nous n'avons plus beaucoup d'espoir car nous sommes réalistes", avait-il indiqué.