De nouvelles perquisitions dans le cadre de l'enquête sur Schild & Vrienden

(Belga) De nouvelles perquisitions ont eu lieu dans le cadre de l'enquête que le mouvement d'extrême droite flamand Schild & Vrienden, rapporte Het Nieuwsblad mercredi citant le parquet de Flandre-Orientale.

Des GSM et des ordinateurs ont été saisis lors d'une quinzaine de perquisitions. Une partie de ces perquisitions ont visé des étudiants. Schild & Vrienden a fait l'objet d'un reportage diffusé sur la chaine flamande VRT qui mettait en lumière des commentaires racistes, sexistes et anti-sémites échangés dans des groupes de conversation en ligne secrets. Le parquet a ouvert une enquête et, peu après la diffusion du reportage, le président de l'association Dries van Langenhove a aussi fait l'objet d'une perquisition. Ce dernier a été expulsé de l'université de Gand et plusieurs candidats aux élections communales ont fait un pas de côté. Quatre membres du conseil de la jeunesse flamand ont aussi été contraints de démissioner. Une manifestation est prévue contre Schild & Vrienden mardi 25 septembre à l'université de Gand. Une action similaire en début de mois avait attiré 600 personnes. (Belga)