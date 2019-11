De plus en plus de personnes conduisent en ayant bu les soirs de semaine

(Belga) Plus d'un conducteur sur dix roule les nuits de semaine en étant sous influence de l'alcool, soit deux fois plus qu'il y a une quinzaine d'années, révèle le dernier baromètre de Vias publié mardi. De manière globale, le pourcentage de conducteurs sous l'influence de l'alcool a atteint 1,9%, une proportion identique à celle relevée il y a quinze ans. Plus de 6.100 conducteurs ont été contrôlés pour ce baromètre.

Le pourcentage de conducteurs en état d'ébriété dépend fortement du moment de la semaine. Les jours de semaine, en moyenne 0,4% des conducteurs sont positifs; les jours de week-end, 1,2%. Par contre, ces pourcentages explosent la nuit. Ainsi, plus d'un conducteur sur 10 (10,7%) roule en étant au-dessus de la limite légale les nuits de semaine et près d'un conducteur sur huit (12,6%) les nuits de week-end, constate Vias. En Flandre, le pourcentage de conducteurs positifs est de 1,7%. En Wallonie, il s'élève à 2,1% en moyenne, ce qui constitue une évolution favorable par rapport à la dernière mesure de comportement de 2015 lorsque 3,9% des conducteurs wallons conduisaient sous l'emprise de l'alcool. En moyenne, 2,8% des hommes reprennent le volant sous l'influence de l'alcool contre 0,6% chez les femmes. "Le fait que les hommes conduisent davantage que les femmes en état d'ivresse est d'autant plus dommageable pour la sécurité routière qu'ils roulent plus souvent en voiture que les femmes", relève l'institut de sécurité routière. (Belga)