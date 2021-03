Début d'incendie dans l'entreprise Roger & Roger à Mouscron

(Belga) Un incendie s'est déclaré samedi soir au sein de la société Roger & Roger à Mouscron. Une des lignes de production de cette entreprise, spécialisée dans la transformation de la pomme de terre, a été impactée. On ne déplore aucun blessé. A 22h00, le feu était maitrisé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi soir, à 21h05, qu'un incendie s'était déclaré dans les installations de la société Roger & Roger implantée au n°1 de la rue de la Bassée à Luigne, dans l'entité de Mouscron. Venant de la caserne de la localité, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. A l'arrivée des pompiers, le personnel de la ligne de production touchée par le feu avait déjà évacué les lieux. On ne déplore aucun blessé au sein de personnel. L'incendie s'est déclaré dans une cuve d'huile thermique. Les pompiers ont dû vider les cuves des proches friteuses avant de s'attaquer au foyer. A 22h00, les services de secours étaient maîtres de la situation. Durant l'intervention des pompiers, les autres lignes de production ont pu poursuivre leur activité. La société Roger & Roger est spécialisée dans la production de "snacks" à base de pommes de terre et de maïs, notamment les chips. (Belga)