Début de l'évacuation dans le périmètre de sécurité autour de la bombe à Hasselt

(Belga) L'évacuation des maisons a commencé jeudi soir à Hasselt dans une zone définie autour de l'endroit où une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été trouvée, a annoncé la ville limbourgeoise jeudi soir.

Un plan des rues délimité par un cercle rouge a été publié sur son site internet et les personnes y vivant recevront la visite de policiers avec des instructions supplémentaires. Le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) avait été appelé à intervenir durant l'après-midi après la découverte de l'engin explosif dans la Veldstraat à Hasselt, près du domaine naturel Tommelen et non loin de l'autoroute E313, qui reste pour le moment ouverte. Un périmètre de sécurité de 150 mètres autour des lieux a été établi. (Belga)