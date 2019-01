"Vous avez prêté serment, vous êtes donc devenus juges": huit hommes et quatre femmes choisis pour juger Mehdi Nemmouche

Huit hommes et quatre femmes ont été choisis lundi, vers 13h00, devant la cour d'assises de Bruxelles, pour composer le jury au procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attentat au Musée juif de Belgique. Neuf femmes et trois hommes ont également été choisis pour être jurés suppléants et donc pour remplacer le cas échéant des jurés effectifs.

Le jury a ensuite prêté serment avant que la cour suspende l'audience jusqu'à 14h30. Celle-ci a repris dans l'après-midi pour un bref instant, le temps d'expliquer au jury la mission qu'il aura à remplir dès jeudi, lorsque les débats débuteront. La présidente de la cour d'assises de Bruxelles a énoncé aux jurés du procès de l'attentat au Musée juif de Belgique, les principaux devoirs d'un juge. Elle leur a notamment conseillé de rester dans une tour d'ivoire pendant le procès, sans s'isoler pour autant mais en veillant à n'évoquer le dossier qu'entre jurés.

Vous devrez vous décider uniquement sur ce que vous entendrez ici

"Vous avez prêté serment, vous êtes donc devenus juges", s'est adressée la présidente de la cour d'assises, Laurence Massart, aux 24 jurés. Celle-ci leur a exposé les différentes étapes de la procédure en cour d'assises et a rappelé les trois grands principes pour un juré. "Tout d'abord, en vertu du droit des accusés à un procès équitable, vous devrez vous décider uniquement sur ce que vous entendrez ici. Vous ne devrez donc pas mener d'enquête personnelle", a-t-elle énoncé. "Ensuite, vous devrez être indépendant et impartial, ce qui veut dire que vous devrez juger sereinement, calmement. Il faut écouter, ne pas être dans l'émotion, mais il faut néanmoins juger humainement. Il faut éviter les contacts avec les parties (avocats, magistrats du ministère public, experts et témoins) et avec les médias. Je vous encourage à ne pas consulter les articles de presse. Restez dans votre tour d'ivoire, sans vous isoler pour autant. Discutez du dossier plutôt entre vous, entre juges, qu'avec les personnes de votre entourage", a exposé la présidente.



"Enfin, vous êtes tenus à un devoir de discrétion. À l'audience, posez vos questions de façon neutre et n'exprimez pas votre opinion. Après le procès, vous serez aussi soumis au secret professionnel", a-t-elle encore expliqué, rappelant que la teneur des discussions lors de la délibération d'un jury ne doit jamais être divulguée. Laurence Massart a terminé en conseillant aux jurés d'avoir une "bonne hygiène de vie" durant le procès, afin de pouvoir être concentrés à chaque moment des audiences.





L'attentat



Dans ce procès, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.

4 morts lors de l'assaut

Les débats débuteront ensuite jeudi matin avec la lecture de l'acte d'accusation par les procureurs fédéraux. Ils se poursuivront les jours ouvrables suivants, durant six à huit semaines. D'importantes mesures de sécurité entoureront le procès pour toute sa durée. Un contrôle de sécurité sera mis en place à l'entrée du parking situé devant l'entrée du palais de justice de Bruxelles, un autre sera prévu au bas des escaliers menant à la cour d'assises et un dernier contrôle sera réalisé à l'entrée de la salle même de la cour d'assises. Egalement, plusieurs rues autour du palais de justice seront fermées à la circulation.

Mehdi Nemmouche avait été arrêté le 30 mai 2014 à la gare routière de Marseille, en possession de plusieurs armes qui semblent être identiques à celles utilisées lors de l'attaque au Musée juif, de munitions et d'un drapeau de l'Etat Islamique. Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, est soupçonné de lui avoir fourni ces armes.Selon l'enquête, Mehdi Nemmouche est l'auteur des coups de feu, l'homme visible sur les images de caméras de vidéo-surveillance dans et autour du musée lors de l'attaque.