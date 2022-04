Décès d'un alpiniste népalais lors de l'ascension de l'Everest

(Belga) Un alpiniste népalais est mort lors de l'ascension du Mont Everest, dont il avait plusieurs fois conquis le sommet, ont annoncé vendredi les organisateurs de l'expédition.

Ngimi Tenji Sherpa, 38 ans, a été retrouvé mort jeudi matin sur une trace proche de la zone appelée "le terrain de football", un lieu relativement sûr de la trompeuse chute de glace Khumbu. Il s'agit du premier décès de la saison sur le "Toit du monde", surnom de l'Everest. "Son corps a été descendu. Il n'y a pas eu d'accident, les premières constatations médicales suggèrent un malaise de haute altitude" a déclaré Pasang Tsering Sherpa, représentant de Beyul Adventures. Ngimi Tenji Sherpa, qui montait de l'équipement au camp, a été retrouvé assis, portant son sac à dos. Environ un tiers des morts sur l'Everest sont des guides et des porteurs népalais, un chiffre qui témoigne du risque encouru par les centaines d'alpinistes qui rêvent d'en atteindre le sommet situé à 8.848 mètres d'altitude. La plupart d'entre eux ont recours à au moins un guide, mais pour chaque expédition, ils sont ceux qui effectuent plusieurs voyages périlleux pour transporter les tentes, la nourriture et les bouteilles d'oxygène vers les camps de haute altitude. Le Népal, qui abrite huit des plus hauts sommets du monde, accueille des centaines d'aventuriers pendant la saison d'escalade de printemps, lorsque les températures sont clémentes et les vents généralement calmes. Le pays n'a rouvert ses sommets aux alpinistes que l'année dernière, après que la pandémie a stoppé l'activité en 2020. Le gouvernement népalais a déjà délivré 689 permis pour la saison, dont 250 pour l'Everest. (Belga)