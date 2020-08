Décès d'un passager au BSCA en 2018 - Le CCOJB n'acceptera jamais la banalisation du salut hitlérien

(Belga) Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) n'acceptera jamais la banalisation du salut hitlérien, a indiqué jeudi le comité. "Lors d'une arrestation particulièrement musclée à l'aéroport de Charleroi en 2018, une policière a été filmée en train d'effectuer un salut hitlérien. Les images de cette arrestation ont circulé cette semaine. Elles sont choquantes à plus d'un titre", clame le CCOJB.

Le CCOJB est "surpris et choqué" de l'attitude des policiers sur cette vidéo, "peu importe le contexte dans lequel ces faits se sont inscrits". Le CCOJB déplore que l'excellent travail effectué au quotidien par la Police fédérale soit entaché par ce type de comportement de la part d'une minorité d'agents. Le CCOJB en appelle donc à la tolérance zéro. Les faits remontent au 23 février 2018 à l'aéroport de Charleroi (BSCA). L'homme de 38 ans, Jozef Chovanec, avait posé des difficultés au personnel lors de son embarquement vers Bratislava, en Slovaquie. La police fédérale aéroportuaire avait alors été requise pour le maîtriser et le passager s'était rebellé sur le tarmac. Placé en cellule dans les locaux de la police fédérale, il s'était porté des coups violents, obligeant les policiers à intervenir de nouveau pour le maîtriser. Lors de cette opération, l'individu avait fait un arrêt cardiaque et était décédé quelques jours plus tard. (Belga)