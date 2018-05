Décès de la petite Mawda: manifestation devant le cabinet Jambon

Vers 18h00, environ 250 personnes se sont réunies, devant l'Office des étrangers, pour protester contre la police et les ministres Jan Jambon et Theo Francken. Les manifestants protestent contre le décès de la fillette kurde tuée par une balle perdue lors d'une course-poursuite près de Mons. Les manifestants ont ensuite défilé vers le cabinet de Jan Jambon. Les protestataires déplorent l'action de la police et demandent la démission de Theo Francken et de Jan Jambon qui sont, selon eux, les principaux responsables du décès de la fillette. La police, l'Etat et les deux ministres ont été qualifiés de "meurtriers" par les manifestants. Vers 18h30, le groupe de manifestants se trouvait devant le cabinet du ministre de l'Intérieur. Une course-poursuite a débuté sur la E42 depuis Namur, jeudi matin. Une camionnette suspecte a été bloquée à la suite de tirs de la police, à hauteur de Maisières, dans le Hainaut. Trente personnes, dont 26 adultes, toutes d'origine kurde, sont ensuite sorties du véhicule. Une fillette âgée de deux ans se trouvait à bord et a été blessée par une balle perdue. Elle est décédée dans l'ambulance.