Décès de Mawda: l'avocat de la famille parle d'un "policier identifié"

Le policier qui aurait tiré le coup de feu mortel ayant entraîné le décès de la petite Mawda, lors d'une course-poursuite sur l'E42 jeudi matin, a été identifié mais pas arrêté, affirme mardi Olivier Stein, avocat de la famille de la fillette de 2 ans. L'avocat, qui s'exprimait alors que la famille a indiqué vouloir accéder au rapport d'autopsie, indique "regretter le rôle obscur joué par le comité P" dans le cadre de l'enquête. Selon lui, les passeurs auraient été relâchés, après avoir été entendus comme témoins.



L'avocat n'a pas eu accès au rapport d'autopsie mardi matin, mais indique qu'une demande sera introduite en ce sens dans la journée, auprès du juge d'instruction chargé de l'affaire. "Les parents souhaitent la justice pour leur fille. Nous n'avons pas de raison de douter de l'autopsie", a commenté Me Olivier Stein.



Les parents souhaitent pouvoir organiser les obsèques de leur fillette au plus vite. "On espère que la famille puisse avoir une réponse à toute une série de questions et avoir accès au rapport médico-légal de manière à ce qu'on sache si on est dans une situation où on peut enterrer la petite". Une contre-expertise pourrait être envisagée.