Décès de Mawda : "Le policier qui a tiré est défait et abattu"

(Belga) "Le policier qui a tiré est défait et abattu, il n'a jamais voulu, ni imaginé cela", a déclaré mardi le procureur général de Mons Ignacio De la Serna, au sujet du décès de Mawda, la petite fille kurde tuée d'un coup de feu jeudi dernier lors d'une course poursuite entre la police et une camionnette transportant des migrants, sur la E42 vers Maisières. Ces propos ont été tenus lors d'un point presse à Mons, en présence également du procureur du roi de Mons-Tournai. Le parquet affirme qu'il n'y a eu qu'un seul tir, après "une course-poursuite dangereuse de 60 KM".

Les procureurs ont déclaré que le juge d'instruction et le Comité P ont toute leur confiance, pour faire la lumière sur cette affaire. Ils précisent que c'est l'autopsie réalisée le jour du drame, en fin de journée, qui a permis de déterminer la cause exacte de la mort. Directement après les faits, jeudi vers 2h15, un urgentiste avait déclaré que la fillette avait été victime d'un traumatisme crânien, ce qui avait induit le parquet en erreur dans un premier temps. Le véhicule qui transportait les migrants était immatriculé avec de fausses plaques belges. (Belga)