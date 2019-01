Décès de Mawda: Paris Match Belgique met en cause le rapport du Comité P

(Belga) En relation avec l'incident de tir qui a coûté la vie à Mawda, une enfant de 2 ans, en mai 2018, le rapport du Comité P a omis de poser des questions cruciales, selon des informations divulguées lundi par Paris Match Belgique, qui a pu se procurer le dit rapport. Le magazine annonce que des parlementaires commenceront à en débattre mardi à 09h30.

L'enquête du Comité P porte sur la poursuite menée sur l'autoroute, en excluant l'incident de tir qui sera examiné lors de la procédure judiciaire. Cette course-poursuite aurait eu lieu à 90 km/h en moyenne. La tenue d'une réunion policière le 31 mai 2018, dévoilée par Paris Match Belgique plus tôt, est confirmée, de même que plusieurs débriefings opérationnels organisés entre le 22 mai 2018 et le 06 juin 2018. Le Comité P n'émet cependant aucune critique à propos de ces assemblées policières, suspectées de possible "coalition de fonctionnaires" par Me Alexis Deswaef. Le journaliste de Paris Match Belgique pointe encore l'absence de confrontations, même en cas de contradictions (comme c'est le cas entre l'auteur du tir et son co-équipier), les enquêteurs ayant choisi d'éviter de réentendre les acteurs et de se limiter aux auditions réalisées. Le rapport ne reviendrait pas sur les 40 minutes de délai entre l'interception de la camionnette et l'alerte au parquet, sans mention initiale d'un tir. Il n'aborderait pas non plus la présence de l'auteur du tir sur la scène de crime. Si les communications avec le dispatching n'ont pas été enregistrées à cause d'une défaillante technique observée depuis fin avril 2018, le rapport du Comité P ne mentionne pas non plus la conversation téléphonique, environ 1h30 après le coup de feu, entre le policier-tireur et le dispatcheur. En omettant d'éclairer ces zones d'ombre, Paris Match Belgique estime que le Comité P montre son incapacité à remplir son rôle de contre-pouvoir, un manque d'indépendance ayant déjà été signalé par les juridictions européennes.