Décès du tueur en série britannique Dennis Nilsen

Dennis Nilsen a avoué avoir tué au moins quinze hommes dans les années 70 et 80, mais il n'a été condamné que pour six assassinats, rappelle la BBC. La plupart de ses victimes étaient de jeunes homosexuels sans domicile fixe. Il les rencontrait dans des bars et les ramenait chez lui pour les étrangler. Certains d'entre eux sont parvenus à lui échapper. Le tueur en série avait été interpellé en 1983 à l'âge de 37 ans à la suite d'une information donnée par un plombier qui avait trouvé des restes humains dans un conduit de son appartement situé au nord de Londres. Les policiers avaient ensuite constaté qu'il cachait les corps sous son plancher ou qu'il les découpait et les jetait dans les toilettes. Les circonstances du décès feront l'objet d'une enquête, mais celui-ci résulterait de cause naturelle. (Belga)