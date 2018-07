Déferlement de violence contre un cycliste à Forchies-la-Marche: trois jeunes arrêtés, mais quel est le mobile?

Un cycliste s'est fait barrer la route par trois jeunes, samedi soir à Forchies-la-Marche (Fontaine-l'Evêque). Les auteurs s'en seraient pris gratuitement à la victime et l'ont rouée de coups, lui occasionnant une grave blessure à la tête. Les suspects ont pu être identifiés par la zone de police des Trieux. Les deux mineurs ont été placés en centre et le majeur a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour tentative de meurtre.



Les faits sont survenus samedi vers 19h15, dans la rue du Grand Mouligneau à Forchies-la-Marche, confirme le parquet de Charleroi. Trois jeunes s'en sont pris à un homme de 45 ans qui circulait à vélo et lui ont bloqué la route. Selon la police locale des Trieux, le mobile des auteurs reste obscur tandis que le procureur du Roi évoque une possible gratuité de l'agression. La victime a en effet été jetée au sol et rouée de coups de poing et de pied. Grièvement blessé à la tête, le cycliste a été transporté à l'hôpital Notre-Dame de Grâce de Gosselies. Ses jours ne seraient plus en danger. Grâce aux témoignages recueillis sur les lieux de l'agression, la police locale des Trieux a pu identifier rapidement les trois suspects, à savoir deux mineurs de 16 et 17 ans et un majeur de 19 ans. Bien qu'ayant tendance à se rejeter la responsabilité des coups, les mineurs ont été présentés au juge de la Jeunesse qui a ordonné leur placement en centre fermé (IPPJ). Le majeur a quant à lui été placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre par le juge d'instruction de service.